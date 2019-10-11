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Kahramanmaraş'ta TAMP Tatbikatı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 13:01 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Tatbikatı sona erdi.

Kahramanmaraş'ta TAMP Tatbikatı sona erdi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Tatbikatı sona erdi. Vali Vahdettin Özkan, tatbikatta ortaya çıkan eksiklerin giderilmesi için il afet planını güncelleyeceklerini belirterek, "İyi bir koordinasyonla depreme hazırlıklı bir il haline gelmemiz lazım" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Çarşamba günü Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı merkezinden başlattığı, 1629 personelin görev yaptığı TAMP, sona erdi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan Adıyaman, Malatya, Kilis, Gaziantep ve Osmaniye gibi çevre illerde hissedilen 7,5 büyüklüğündeki deprem tatbikatında binaların barajların yıkılması, yangın ve yağma gibi 160 farklı senaryo uygulamaya konuldu.
Vali Vahdettin Özkan, tatbikatta görev alan kurum temsilcileriyle Valilik Fikret Kiraz Toplantı Salonu'nda biraraya gelerek değerlendirme yaptı. Tatbikata katılan kurumlara teşekkür eden Özkan, şunları söyledi:
"Tatbikatın en önemli çıktısı sadece kağıt üzerinde değil tatbikatın vermiş olduğu tecrübeler ile birlikte Kahramanmaraş İl Afet Müdahale planını güncelleyecek olmamızdır. Bu tatbikat ile birlikte eksik ve gediklerimizi tespit ederek plana girdirmek sureti ile planımızı güncelleyeceğiz. Bu plan eski planlar gibi lafta kalmayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı vasıtası ile bütün öğrencilerimize ve velilerimize verilen farkındalık eğitimleriyle, yapılacak uygulamalarla herkes bu işin farkında olacaktır. İyi bir koordinasyonla depreme hazırlıklı bir il haline gelmemiz lazım. Türkiye’de ve ilimizde deprem ile ilgili bir risk mevcut."
'HER ZAMAN HAZIRLIKLI OLMALIYIZ'
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Ankara'daki programı nedeniyle tatbikat süresince Kahramanmaraş’ta yer alamadığını ancak personelinden sürekli bilgi aldığını belirterek, "Çok başarılı bir süreç yaşandığını gördük. Şunu da belirtmek isterim ki hiçbir tatbikat kaç defa gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin gerçeğini asla yansıtmaz. Tatbikat ile gerçek çok farklı bir şey ama bu tatbikatlar gerçeği olabildiğince risk azaltma açısından bir vesile oluyor. Bizim her zaman bir olmamız lazım, hazır olmamız lazım. Burada tatbikatın icrası sırasında görülen eksiklikler ilgili kurumlar tarafından tespit edilmiş" dedi.
Konuşmaların ardından AFAD görevlileri, tatbikat sırasında kurumlarca tespit edilen eksikliklerle ilgili bir sunum yaptı.

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Kahramanmaraş'ta TAMP Tatbikatı sona erdiKahramanmaraş'ta TAMP Tatbikatı sona erdi

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