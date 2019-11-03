HABER

Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliğinde 12 obje ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 15:40 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliğinde 12 obje ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde 12 obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Göksun ilçesine bağlı Kanlıkavak Mahallesi'nde ikamet eden S.K'nin, bazı tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

S.K'nin ikametine düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 12 parça obje ile kaçak kazı çalışmalarında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ekipler, olayla ilgili S.K, U.A. ve M.K'yi gözaltına aldı.

PARTNERKadınlarda hayat kurtaran testler! Kadınlarda hayat kurtaran testler!
Yönetmen Mehmet Şafak Türkel son yolculuğuna uğurlandıYönetmen Mehmet Şafak Türkel son yolculuğuna uğurlandı
Kurtulmuş: “PYD, YPG ve FETÖ eli kanlı bir terör örgütüdür”Kurtulmuş: “PYD, YPG ve FETÖ eli kanlı bir terör örgütüdür”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaçakçılık Kahramanmaraş tarihi eser

En Çok Okunan Haberler

İlk soruda elendi! Sosyal medyada gündem oldu

İlk soruda elendi! Sosyal medyada gündem oldu

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Ünlü mafya dizisinin oyuncusu evinde ölü bulundu

Ünlü mafya dizisinin oyuncusu evinde ölü bulundu

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Cumhurbaşkanım mektup getirdim sana

Cumhurbaşkanım mektup getirdim sana

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bebek Sahili'nde panik anları! Teknede yangın çıktı

Bebek Sahili'nde panik anları!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli yeniden trafiğe açıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

Osmaniye merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu

5 ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Bursa Valiliği'nden balık ölümlerine ilişkin açıklama

Bu görüntüye Bursa Valiliği'nden açıklama geldi

Son dakika: MSB'den ABD ve Fransa'ya tepki

MSB'den ABD ve Fransa'ya tepki

Esenyurt'ta ıspanaktan zehirlendiği iddia edilen 25 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da çok sayıda kişi aynı şikayetle hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.