HABER

Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 13:51 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda tarihi değeri olduğu değerlendirilen 40 parça eser ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda tarihi değeri olduğu değerlendirilen 40 parça eser ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacı Mustafa Mahallesi'ndeki V.D.'nin evinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, savcılık kararıyla V.D.'nin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, mühür, heykel ve çeşitli figürlerden oluşan 40 parça eser ele geçirildi.
V.D.'yi gözaltına alan jandarma ele geçirilen eserleri de incelenmek üzere Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim etti.

FOTOĞRAFLI

Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonuKahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonuKahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonuKahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

PARTNERBu kez bikini bile giymedi!Bu kez bikini bile giymedi!
Servis otobüsü, otomobile çarpıp devrildi: 37 yaralı (2)Servis otobüsü, otomobile çarpıp devrildi: 37 yaralı (2)
Taksideki yolcuda uyuşturucu bulunduTaksideki yolcuda uyuşturucu bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölüm döşeğinde gelen itirafla yıkıldı!

Ölüm döşeğinde gelen itirafla yıkıldı!

Adıyaman'da 'çığlık sesi geliyor' ihbarı polis ekiplerini alarma geçirdi

'Bir kadının çığlık sesleri geliyor' diye polisi arayıp!

Kaza yapan adamın telefonunda eşinin mesajlarını yakaladı, dehşet saçtı! İşte karar

Telefonda eşinin mesajlarını yakaladı, dehşet saçtı

Tecavüz eden sevgilisini öldüren kadın hakkında flaş karar!

Tecavüz eden sevgilisini öldüren kadın hakkında flaş karar!

Savaşlarda kullanılan 'casus makineler' müzede

'Casus fotoğraf makineleri'nin serüveni bu müzede

Patrondan iğrenç istek! 'Cinsel organının fotoğrafını çek'

Patrondan iğrenç istek! 'Cinsel organının fotoğrafını çek'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.