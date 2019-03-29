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Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 17:24 | Son Güncelleme

İzinsiz kazıda bulduğu 1586 parça tarihi eseri satmak isteyen şüpheli ve oğlu gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tahmin edilen 1586 parça tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin izinsiz kazıda bulduğu tarihi eserleri satmak istediği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi'nde yaşayan M.Y'nin, satmak istediği tarihi eserleri kendi evi ile oğlu H.Y'nin Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karaziyaret Mahallesi'ndeki evinde sakladığını belirleyen ekipler, iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.Y. ve H.Y. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1409 metal sikke, 55 yüzük, kadın başı figürü, vazo, metal şahin figürü, küçük hayvan heykeli, at figürlü nal, tunçtan yapılmış insan figürü, hayvan dişi fosili, 2 delikli taş obje, 3 kase, çift taraflı hayvan figürü, 109 tarihi obje, matkap ve define aramada kullanılan cihaz ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bizans dönemi Kahramanmaraş operasyon roma tarihi eser

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