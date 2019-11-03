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Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 15:19 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan tarihi eser operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kanlıkavak Mahallesi’nde bir kişinin evinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti.

Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan tarihi eser operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kanlıkavak Mahallesi’nde bir kişinin evinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. S.K.’nin evine yapılan baskında, 2 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, 1 adet motifli yüzük, 2 adet minyatür insan figürü heykeli, 1 adet figürlü hamam tası, 3 adet madeni parça, 2 adet içeriğinde altın madeni olduğu değerlendirilen taş, bir miktar içerisinde altın tozu bulundu. Olayla ilgili S.K., U.A. ve M.K. gözaltına alındı.
Bu arada, jandarma ekipleri tarafından Nurhak ilçesinde bir eğlence merkezinde yapılan denetimlerde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 126 adet mermi ele geçirildi. Ruhsatsız tabanca taşıyan M.D. ile F.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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