HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu

Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu

16.12.2020 17:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda bir kişi, 203 adet tarihi sikke ve 21 adet tarihi obje ile yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı kapsamında çalışma yaptı.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda bir kişi, 203 adet tarihi sikke ve 21 adet tarihi obje ile yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı kapsamında çalışma yaptı. Çalışmada, şüpheli iki kişinin bulunduğu Dulkadiroğluu ilçesi İsmetpaşa Mahallesinde bir iş hanına operasyon düzenlendi. Şüphelilerden A.A.’nın (40) üzerinde eski dönem medeniyetlere ait olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda 203 adet sikke, çeşitli ebatlarda ve figürlerde 21 adet obje ele geçirildi.
A.A. gözaltına alınırken, materyaller emniyette sergilendi. Tarihi eserlerin incelenmek üzere müze müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burası Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı Burası Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı
Balıkesir'de çevre felaketi! Belediye harekete geçtiBalıkesir'de çevre felaketi! Belediye harekete geçti
KYK burs ve kredi taahhütname onayı için bugün son gün!KYK burs ve kredi taahhütname onayı için bugün son gün!
1/

En Çok Okunan Haberler

Genç kız rezidansın 18’nci katından atladı

Genç kız rezidansın 18’nci katından atladı

11 yıl sonra ortaya çıkan dehşette yeni gelişme: Naaşı bulundu

11 yıl sonra ortaya çıkan dehşette yeni gelişme: Naaşı bulundu

İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırıda yeni gelişme! Tekrardan...

İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırıda yeni gelişme! Tekrardan...

TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

Koronaya karşı 8 kişilik 'gizli ekip'

Koronaya karşı 8 kişilik 'gizli ekip'

Belediye başkan yardımcısına bıçaklı saldırı

Belediye başkan yardımcısına bıçaklı saldırı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

Prof. Dr. Karabay: Toplumun yüzde 70'i aşılanırsa salgın durur

Prof. Dr. Karabay: Toplumun yüzde 70'i aşılanırsa salgın durur

Son dakika! Koronavirüs Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplandı

Kritik toplantı başladı! Gündem aşı

Eski bakanlardan Atila Sav vefat etti

Eski bakanlardan Atila Sav vefat etti

Milli ve yerli hava savunma füze sistemi 'HİSAR-A+' envantere girmeye hazır

'HİSAR-A+' envantere girmeye hazır

Para vermeyince üzerine kolonya döküp öldürmekle tehdit etti

Para vermeyince üzerine kolonya döküp öldürmekle tehdit etti

Son dakika! Bahçeli'den ABD'nin yaptırım kararına tepki

Bahçeli'den ABD'nin yaptırım kararına tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.