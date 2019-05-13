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Kahramanmaraş’ta tedavi altına alınan hastada şarbona rastlanmadığı açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 22:17 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, Pazarcık ilçesinde şarbon şüphesi ile hastaneye kaldırılan hastada şarbona dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Pazarcık ilçemizde koyunları kırkım sırasında elinde bir yara beliren, yüksek ateş ve ağrı belirtilerinin ortaya çıkmasıyla deri şarbonu hastalığı şüphesiyle Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan hasta, buradaki ilk değerlendirmenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edilmiştir.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, Pazarcık ilçesinde şarbon şüphesi ile hastaneye kaldırılan hastada şarbona dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.
Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Pazarcık ilçemizde koyunları kırkım sırasında elinde bir yara beliren, yüksek ateş ve ağrı belirtilerinin ortaya çıkmasıyla deri şarbonu hastalığı şüphesiyle Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan hasta, buradaki ilk değerlendirmenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edilmiştir. Hastanede enfeksiyon hastalıkları uzmanı kontrolünde takibe alınan hastadan alınan kan ve kültür örnekleri incelenmek üzere laboratuvara gönderilmiştir. Yapılan ayrıntılı tıbbi analizde hastanın şarbon şüphesi taşımadığı anlaşılarak, şarbon hastalığına dair herhangi bir belirtiye rastlanmamış olup; yapılan incelemede hastanın basit yaralama geçirdiği görülmüştür. Hastanın genel sağlık durumu iyi olup, bugün itibariyle Necip Fazıl Şehir Hastanesinden şifa ile taburcu edilmiştir. Ayrıca Pazarcık İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince olayın meydana geldiği köyde yapılan kontrollerde herhangi bir hastalık belirtisi veren bir vakaya rastlanmamıştır" denildi.

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