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Kahramanmaraş'ta tefeci operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 15:13 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, yüzde 5,5 kesinti yaparak alışveriş yapmadan kredi kartını pos cihazından geçirerek tefecilik yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta tefeci operasyonu: 3 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, yüzde 5,5 kesinti yaparak alışveriş yapmadan kredi kartını pos cihazından geçirerek tefecilik yapan 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 31 farklı kişilere ait kredi kartı ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kredi kartıyla tefecilik yaptıkları öne sürülen İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki bir işyerine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 3 pos cihazı ile 31 farklı kişiye ait kredi Kartı, çok sayıda post cihazı çıktısı slip ele geçirilirken, M.A., E.Ş. VE S.Y. gözaltına alındı.
Olayla ilgili bilgisine başvurulan 9 kişi, ifadelerinde şüphelilerin yüzde 5,5 kesinti ile alışveriş yapmadan pos cihazından kredi kartı geçirdiklerini söyledi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.

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