Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (1)

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Fabrikaya sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Yangın, akşam saatlerinde merkez Karacasu Mahallesi'ndeki Terziler Sitesi içerisinde yer alan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikadan dumanların yükseldiğini görenler hemen itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalarda ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
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