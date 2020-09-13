HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 11:52 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın 6 saatte kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın 6 saatte kontrol altına alındı. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın, Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi’ndeki bir tekstil fabrikasında sabah saat 05.00 sıralarında çıktı. Fabrikanın pamuk deposunda çıkan yangın büyüyerek 8 bölümlü deponun 6 bölümünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine yaklaşık 30 itfaiye ve arazöz sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterle müdahale edilen fabrika yangını 6 saat sonra kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş-Adana karayolu üzerinde bulunan fabrika için jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Yangında fabrikada büyük çapta maddi hasarın oluştuğu öğrenilirken, görevliler de zarar görmeyen pamuk balyalarını kurtarmaya çalıştı.
Yangını soğutma işlemleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyorBu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Durumu ağırlaştı, Türkiye'ye getirildiDurumu ağırlaştı, Türkiye'ye getirildi
KPSS Ön Lisans geç başvuru tarihleri açıklandı!KPSS Ön Lisans geç başvuru tarihleri açıklandı!
1/
En Çok Okunan Haberler
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Sütyensiz sokak tarzıyla dikkat çekti
Sütyensiz sokak tarzıyla dikkat çekti
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Bakan Koca'dan şehirlerarası seyahat açıklaması
Bakan Koca'dan şehirlerarası seyahat açıklaması
İlginizi Çekebilir
Bakan Koca'dan sosyal medyadaki o görüntü hakkında açıklama
Bakan Koca'dan sosyal medyadaki o görüntü hakkında açıklama
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Diğer Haberler
Bebek'te eğlence mekanında sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Bebek'te eğlence mekanında 'pes' dedirten görüntüler
KKTC'de koronavirüs tespit edilen vekilin sağlık durumu ağırlaştı! Türkiye'ye getirildi
Durumu ağırlaştı, Türkiye'ye getirildi
Bakan Akar ve komutanlar Kaş'ta: Biz her zaman çözümden yanayız
Bakan Akar ve komutanlar Kaş'ta
Bir ayda 9 tekne motoru çaldı! Balığa çıkılamıyor
Bir ayda 9 tekne motoru çaldı! Balığa çıkılamıyor
Elazığ’da 20 kelime söyleyen papağan ilgi görüyor
'La ilahe illallah' diyen papağan herkesi şaşırtıyor
Grip aşısı için aylar öncesinden sıraya giriyorlar
Grip aşısı için aylar öncesinden sıraya giriyorlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.