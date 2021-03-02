HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın

02.03.2021 20:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın, Kahramanarmaş-Adana karayolu üzerindeki fabrikanın pamuk deposunda çıktı. Henüz belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok yısa itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dev pamuk balyalarının yandığı olay yerinde fabrika işçileri ise zarar görmeyen pamuk balyalarını fabrikanın dışına attı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çeyrek altından pahalı! Fiyatını gören yalnızca fotoğrafını çekebildi Çeyrek altından pahalı! Fiyatını gören yalnızca fotoğrafını çekebildi
Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 12 bine yaklaştıKritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 12 bine yaklaştı
MSÜ subay ve astsubay başvuru şartları neler? MSÜ subay ve astsubay başvuru şartları neler?

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu hakkında 2 yıla kadar hapis talebi

İmamoğlu hakkında 2 yıla kadar hapis talebi

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Müstehcen bulundu! Kalıcı olarak yasaklandı

Müstehcen bulundu! Kalıcı olarak yasaklandı

Yayını kesmek zorunda kaldı! Şişeyle saldırdı

Yayını kesmek zorunda kaldı! Şişeyle saldırdı

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesmişti! Vahşeti anlattığı anlar ortaya çıktı

Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesmişti! Vahşeti anlattığı anlar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Berkay kimdir?

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Survivor Ayşe kimdir? Survivor Ayşe kaç yaşında ve nereli?

Survivor Ayşe kimdir?

Bakan Kurum'dan İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Bakan Kurum'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Survivor perfomans oyununu kim kazandı? Survivor sembol sahibi kim oldu?

Survivor’da sembolün sahibi belli oldu!

Su sandıkları tineri içen 3 yaşındaki ikizler hastanelik oldu

3 yaşındaki ikizler su diye tiner içti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.