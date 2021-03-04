Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Kahramanmaraş - Adana karayolu üzerinde bir tekstil fabrikasında çıktı. İplik balyalarının olduğu depoda çıkan yangın nedeniyle ihbar üzerine olay yerine 10 itfaiye aracı ile 25 personel, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede müdahale ederek 10 dakikada söndürdüğü yangın sonrası fabrikada maddi hasar oluştu. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

