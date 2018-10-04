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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 00:09 | Son Güncelleme

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasındaki yangının depo bölümünde çıktığı belirtildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasındaki yangının depo bölümünde çıktığı belirtildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevlere müdahale eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplere Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.

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