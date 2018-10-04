Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (2)

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasındaki yangının depo bölümünde çıktığı belirtildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevlere müdahale eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplere Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.

