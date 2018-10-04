Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (3)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kahramanmaraş'ta saat 21.00 sıralarında bir tekstil fabrikasının depo bölümünde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Depoda pamuk ve elyaf balyalarının bulunması nedeniyle yangını güçlükle kontrol altına alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, soğutma çalışmaları sürdürüyor.

