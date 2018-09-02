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Kahramanmaraş'ta terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 14:20 | Son Güncelleme

PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Engizekler bölgesi İncegedik sırtlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda teröristlerin kullandığı sığınak bulundu.

Sığınakta patlayıcı yapımında kullanılan 300 gram kimyasal madde ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Operasyon sürüyor.

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çağlayancerit Kahramanmaraş PKK sığınak

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