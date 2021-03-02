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Kahramanmaraş’ta terör operasyonuna 1 gözaltı

02.03.2021 18:23 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta terör operasyonuna 1 gözaltı

Kahramanmaraş’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Kahramanmaraş’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmalar sonucu DEAŞ terör örgütü üyesi bir kişinin Şeyh Adil Mahallesi Refet Efendi Caddesi üzerinde bir adreste sakladığı bilgisine ulaştı. Özel Hareket polislerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda şüpheli sakladığı adreste yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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