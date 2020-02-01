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Kahramanmaraş'ta tipi nedeniyle yolda kalan yaklaşık 100 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 02:37 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta tipi nedeniyle yolda kalan yaklaşık 100 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta tipi nedeniyle yolda kalan yaklaşık 100 kişi kurtarılarak Nurhak Kaymakamlığınca misafir edildi. Yolda 9 saat mahsur kalan bir aile de arama kurtarma ekiplerince, donmak üzereyken kurtarıldı.

Sabahın ilk ışıklarıyla etkisini gösteren kar yağışı, Elbistan-Nurhak kara yolunda tipiye dönüştü.

Kara yolları ekiplerinin açık tutmak için seferber olduğu kara yolu, tipinin şiddetini artırmasıyla ulaşıma kapandı. Elbistan-Nurhak kara yolunda çift yönlü çok sayıda araç ve yaklaşık 100 kişi mahsur kaldı.

Mahsur kalan vatandaşlar, arama kurtarma ve kara yolları ekiplerince araçlarından alınarak Nurhak Kaymakamlığınca ilçe merkezinde ve kırsal Barış Mahallesi'nde oluşturulan bölgede misafir edildi.

- Donmak üzereyken kurtarıldılar

Nurhak ilçesi Çöplük mevkisinde ise otomobillerinin arızası sonucu mahsur kalan Uykun ailesinin imdadına Elbistan Arama Kurtarma Derneği (ELKUD) ekipleri yetişti.

Şiddetli tipi nedeniyle 9 saat mahsur kalan Nuh ve Havva Uykun ile çocukları, ELKUD üyelerince otomobilden kurtarma araçlarına alınarak merkeze getirildi.

Öte yandan şiddetli tipi, Elbistan-Malatya kara yolunda da ulaşımı olumsuz etkiliyor. Burada da çok sayıda araç mahsur kaldı. Şarampole kayan birçok araç ise arama kurtarma ekiplerince halatla çekilerek kurtarıldı. Yardım bulamayan bazı sürücülerin araçlarını kaydığı yerde bırakıp gittiği görüldü.

- 120 mahallenin yolu ulaşıma kapandı

Bu arada, il genelinde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle, merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ile Afşin, Ekinözü, Elbistan, Nurhak, Andırın ve Göksun ilçelerinde 120 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları başta olmak üzere Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elbistan Elbistan Arama Kurtarma Derneği Nurhak Tipide mahsur kalan aile

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