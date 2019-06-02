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Kahramanmaraş'ta trafik kazaları: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 00:31 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta trafik kazaları: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Alparslan Güçlü idaresindeki 46 VG 080 plakalı otomobil, Güneşli Mahallesi Hulusi Efendi Bulvarı üzerinde bisikletli H.S.A'ya (14) çarptı. Kazada, bisiklet sürücüsü yaralandı.

Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen kazada Mehmet Ali Oluk'un kullandığı 38 JU 205 plakalı otomobil Paksoy Sokağı'nda bisiklet sürücüsü G.Y'ye (12) çarptı. Kazada, bisiklet sürücüsü yaralandı.

Medet Deveci idaresindeki 68 HD 426 plakalı otomobil ile Mehmet Özdemir idaresindeki 06 DUM 65 plakalı otomobil, Battalgazi Mahallesi Söğütlü Caddesi ile Paşalık Caddesi'nin kesiştiği noktada çarpıştı.

Kazada, sürücülerle birlikte Ayten Ceran yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Elbistan trafik kazası yaralı

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