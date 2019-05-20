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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ağır 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 00:31 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 5’nci kilometresinde meydana geldi.Şefre B.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ağır 5 yaralı

Kahramanmaraş’ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 5’nci kilometresinde meydana geldi.
Şefre B. idaresindeki 46 AAB 051 plakalı otomobil kavşaktan ‘U’ dönüşü yaparken karşı yönden gelen ve Kayseri istikametine seyir halinde olan Ümmet B. idaresindeki 46 DU 842 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Her iki araçta da büyük hasar meydana gelip hurdaya dönerken otomobillerden birisi takla atarak devrildi. Devrilmenin etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişiyi, AFAD ve itfaiye ekiplerince otomobilin kapıları kesilerek çıkartıldı. Diğer otomobilde ise 2 kişi yaralandı, yaralılardan birisinin bilinci açık, diğerinin ise bilinci kapalı şekilde Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildiler. Otomobilden kaza sonrası iki köpek ise yara alamadan çıkarıldı. İlk belirlemelere göre 1’i ağır 5 kişinin yaralı olduğu kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ağır 5 yaralı

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ağır 5 yaralı

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