Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Asef Güneş'in kullandığı 34 JF 0444 plakalı otomobil, Evcühüyük Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı.
Sürücü Güneş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 10 yaşındaki kızı Fadime Güneş, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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