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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 17:54 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Gökhan Asma (24) idaresindeki 41 RE 046 plakalı otomobil, merkez Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi girişinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp devrildi.

Kazada, sürücü Asma yaralandı, otomobilde bulunan Ali İmran (18) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Asma, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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