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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 23:27 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Kaza, Türkoğlu ilçesi Şekeroba mevkiinde meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Türkoğlu ilçesi Şekeroba mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Gül (33) idaresindeki 46 ABP 702 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Adana karayolunda seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen Fatih Ö. idaresindeki 27 GG 747 plakalı traktöre çarptı. Kaza sonrası Mehmet C.K. idaresindeki 01 AEH 443 plakalı otomobil de seyir halindeyken kazaya karışan Ahmet Gül idaresindeki otomobile çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, sürücü Ahmet Gül ile yolcu konumundaki Serkan Tüke’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Gül hastanede hayatını kaybederken Serkan Tüke’nin de tedavisine devam ediliyor.

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