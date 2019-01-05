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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 01:33 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta manevra yapan kamyonetin sıkıştırdığı kişi hayatını kaybetti.

Harun S. idaresindeki 46 NR 895 plakalı kamyonetin sürücüsü, merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde geri manevra yaparken Yaşar Yılmaz'a (63) çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki diğer kamyonetin arasında sıkışan Yılmaz, yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alınırken Yılmaz'ın cenazesi de otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kahramanmaraş ölü trafik kazası

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