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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 22:29 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Mustafa Uzun (42) idaresindeki 46 LE 026 plakalı hafif ticari araç, Oruçpınar mevkisinde devrildi.

Araçtaki Mehmet Uzun (67) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücüyle ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi ise yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kahramanmaraş ölü trafik kazası

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