HABER

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 18:25 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobilin park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

M.U. (18) yönetimindeki 46 LH 954 plakalı otomobil, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesi Deliçay mevkisinde park halindeki kamyona arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki Ö.U. (19), Ü.U. (19) ve B.B. (18) ağır yaralandı.

Jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan B.B. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
Karlıova'da kardan kapanan yol 19 saat sonra açıldıKarlıova'da kardan kapanan yol 19 saat sonra açıldı
AK Parti’den ’geçersiz oy’ açıklamasıAK Parti’den ’geçersiz oy’ açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş trafik kazası yaralı

En Çok Okunan Haberler

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Ayda 1500 lira taksitle...

Ayda 1500 lira taksitle...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenin ismi okula verildi

Onbinler gözyaşlarıyla uğurladı! En acı veda

‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü! Van Valiliği'nden açıklama

‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü!

Denizli'de bir kişi ayrı yaşadığı eşinin boğazını kesti

Dehşet veren olay! Eşi boğazını kesti, kendini dışarı attı

Sınıra komando takviyesi!

Sınıra komando takviyesi!

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.