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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 21:41 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Emin Tut (31) idaresindeki 46 NS 102 plakalı otomobil, Dereli Mahallesi girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki toprak zemine çarptı.

Kazada, sürücü ile Osman Tut (41), Kamil Topaktaş, Hayriye Topaktaş (47), Talha Armut (5) ve İsmail Topaktaş (55) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmail Topaktaş kurtarılamadı.

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Kahramanmaraş Kaza ölü

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