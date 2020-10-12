HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1’i çocuk 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1’i çocuk 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 00:56 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.Kaza, Onikişubat İlçesi Şekerdere Bulvarı’nda meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, Onikişubat İlçesi Şekerdere Bulvarı’nda meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan Ali G. idaresindeki 80 BE 539 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan yön levhalarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri otomobil sürücüsü ile Büşra. G. ve 2 yaşındaki Yiğit G’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan otomobil çekici marifetiyle yol dışı edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
40 metrelik uçurumdan 3 saatte kurtarıldılar40 metrelik uçurumdan 3 saatte kurtarıldılar
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
1/
En Çok Okunan Haberler
Bu anlar sosyal medyayı salladı
Bu anlar sosyal medyayı salladı
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
KKTC’de seçimler ikinci tura kaldı
KKTC’de seçimler ikinci tura kaldı
11 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu: 59 can kaybı, bin 502 yeni hasta
11 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu: 59 can kaybı, bin 502 yeni hasta
Tüm öğretmenlere yarın için fidan dikme çağrısı
Tüm öğretmenlere yarın için fidan dikme çağrısı
MHP'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt
MHP'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Diğer Haberler
Türkiye'den Meis adasının güneyi için NAVTEX hamlesi
Türkiye'den yeni NAVTEX hamlesi
Yüz yüze eğitim öncesi binlerce kişi yollara akın etti: Kilit kavşakta trafik yoğunluğu
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu
Muğla'da arabalarıyla 40 metrelik uçurumdan yuvarlandılar! 3 saatin ardından kurtarıldılar
40 metrelik uçurumdan 3 saatte kurtarıldılar
Hatay'da sigara içmek için çakmağını yakan şahıs feci şekilde darp edildi
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Karabük Valisi Gürel'den koronavirüs açıklaması: Vaka sayısında artış gözlemlenmektedir
Karabük Valisi Gürel'den koronavirüs açıklaması
Bursa'da 28 yaşındaki kayıp genç ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.