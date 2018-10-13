HABER

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 12:41 | Son Güncelleme

Kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Erdal A. idaresindeki 27 AL 466 plakalı kamyon, Gaziantep-Narlı Otoyolu gişeler kavşağında, Ali Ataman'ın kullandığı 02 DZ 222 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçtaki Gülay Ataman olay yeri, Gamze Ataman kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AFAD ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkartılan yaralılar Ali, Zeliha, Sevda, Gülay ve İbrahim Ataman 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

PARTNERDaha çok gezeceğizDaha çok gezeceğiz
Hurdadan ocak üretiyorHurdadan ocak üretiyor
Başkent Ankara'nın 95 yıllık değişimiBaşkent Ankara'nın 95 yıllık değişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş ölü trafik kazası yaralı

En Çok Okunan Haberler

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlber Ortaylı sinirlendi: Çok cahiller, hiçbir şey anlamıyorlar!

İlber Ortaylı sinirlendi: Çok cahiller, hiçbir şey anlamıyorlar!

Adnan Oktar davasında yeni gelişme! Serdar Dayanık tahliye oldu

Adnan Oktar davasında yeni gelişme! Serdar Dayanık tahliye oldu

Nedim Şener ve Mehmet Bekaroğlu fena kapıştı: Aç telefonu

Nedim Şener ve Mehmet Bekaroğlu fena kapıştı: Aç telefonu

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Şehit Bedirhan'ın babasına askerlerinden sürpriz

Şehit Bedirhan'ın babasına askerlerinden sürpriz

15 yıl sonra kana kana su içti!

15 yıl sonra kana kana su içti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.