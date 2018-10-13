Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Erdal A. idaresindeki 27 AL 466 plakalı kamyon, Gaziantep-Narlı Otoyolu gişeler kavşağında, Ali Ataman'ın kullandığı 02 DZ 222 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araçtaki Gülay Ataman olay yeri, Gamze Ataman kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AFAD ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkartılan yaralılar Ali, Zeliha, Sevda, Gülay ve İbrahim Ataman 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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