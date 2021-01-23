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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 yaralı

23.01.2021 13:55 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 4 araca çarptıktan sonra durabilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza, dün gece saatlerinde Onikişubat ilçesi Av.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 4 araca çarptıktan sonra durabilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, dün gece saatlerinde Onikişubat ilçesi Av. Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan ve ehliyeti olmayan F.E. (22), idaresindeki 46 DZ 194 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek sırasıyla park halindeki 46 LL 189, 06 BZT 254, 01 HN 542, 46 S 0135 araçlara çarptıktan sonra durabildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü ve yolcu konumundaki A.S’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilirken, kazaya karışan araçlar yoldan çekildi.

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