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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 26 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 19:08 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 26 kişi yaralandı.Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 26 yaralı

Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 26 kişi yaralandı.
Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 35 ABK 200 plakalı minibüs ile 27 ACP 235 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otobüs ve hafif ticari araç devrilirken kaza yerine 10 ambulans, 3 itfaiye sevk edildi.
Kazada yaralanan 26 kişi, çeşitli hastaneye kaldırılırken yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 26 yaralı

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