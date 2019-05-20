HABER

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2'si ağır 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 01:01 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2'si ağır 7 yaralı

Kahramanmaraş'ta, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şefre Biricik (41) idaresindeki 46 AAB 051 plakalı otomobil, Doğu Çevre yolunda, Ümmet Boydak'ın (21) kullandığı 46 DU 842 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince 30 dakikalık çalışmanın ardından bulundukları yerden kurtarıldı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki İzzet Boydak (17), Şeydanur (9), Sebahattin (44), Şerife (16) ve Ahmet Biricik (17) yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ümmet ve İzzet Boyrak'ın hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
Çanakkale’de Manga rüzgarı estiÇanakkale’de Manga rüzgarı esti
Edis, Adanalıları coşturduEdis, Adanalıları coşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
7 yaralı Kahramanmaraş trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e şok sözler

Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e şok sözler

Korkutan açıklamalar peş peşe geldi! 'Savaşa hazırız'

Korkutan açıklamalar peş peşe geldi! 'Savaşa hazırız'

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu birlikte halka seslendi! Dikkat çeken mesajlar

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu birlikte halka seslendi! Dikkat çeken mesajlar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde feci kaza! Otomobilden savrulan kadın...

Köprüde feci kaza! Otomobilden savrulan kadın...

Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kars'ta arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in son sözleri ortaya çıktı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.