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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2’si çocuk 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 23:19 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında taklalar atan bir otomobil, akaryakıt istasyonunun yıkama alanında temizlenen hafif ticari bir araca çarptı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında taklalar atan bir otomobil, akaryakıt istasyonunun yıkama alanında temizlenen hafif ticari bir araca çarptı. Kazda otomobilde bulunan 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Songül T. (40) idaresindeki 60 AAN 127 plakalı otomobil, Şeyh Şamil Caddesi’nde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada, taklalar atan otomobil akaryakıt istasyonunun yıkama alanında temizlenen 46 NC 734 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu. Kaza sonrası, otomobil sürücüsü Songül T., İsmail T. (11) ve Doğan T. (11) yaralandı. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.
İstasyonun yıkama alanında aracını temizleyen Zeki D. ise kazada yara almadı.

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