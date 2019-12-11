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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 23:26 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.Kaza, Göksun ilçesi Elbistan ilçesinde meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Göksun ilçesi Elbistan ilçesinde meydana geldi. Göksun ilçesinden Elbistan ilçesine seyir halinde olan Ömer Duman (26) idaresindeki 46 AC 119 plakalı otomobil, iddiaya göre sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Recep Küççük’ün idaresindeki 27 GD 679 plaka minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada, İbrahim Küççük (26), Recep Küççük (27) ve Ömer Duman (26) yaralandı. hastaneye kaldırılan yaralılardan Ömer Duman’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 3 yaralı

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