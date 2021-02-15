HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 3 yaralı

15.02.2021 00:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında otomobillerin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat İlçesi Profesör Dr.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında otomobillerin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat İlçesi Profesör Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. İ.B. (16), idaresindeki 35 SL 446 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek Ü.Y. (50) idaresindeki 34 GDV 77 plakalı otomobile çarptı. Hızını alamayan otomobil daha sonra park halindeki 46 PP 491 plakalı kamyona çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri otomobil sürücüleri ve yolcu konumundaki R.K’ye (21) ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan otomobiller çekici marifetiyle yol dışı edildi. Kısa süreli trafiğe kapanan bulvar temizlik işlemlerinin arından yeniden trafiğe açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede öğrendi! Koronaya yakalandı, hayatı kurtuldu Hastanede öğrendi! Koronaya yakalandı, hayatı kurtuldu
Ayvalık polisinden akıllara durgunluk veren uyuşturucu operasyonuAyvalık polisinden akıllara durgunluk veren uyuşturucu operasyonu
İş Bankası müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel merkez numaralarıİş Bankası müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel merkez numaraları
1/

En Çok Okunan Haberler

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

14 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

14 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Burası İstanbul'un yanı başı

Burası İstanbul'un yanı başı

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Diğer Haberler

SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirilen PKK'lı 3 teröristin görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı! Böyle vuruldular

Keşif yapan iki terörist yakalandı

Keşif yapan iki terörist yakalandı

Ayvalık polisinden akıllara durgunluk veren uyuşturucu operasyonu

Ayvalık polisinden akıllara durgunluk veren uyuşturucu operasyonu

Antalya'da kaza sonrası yola savrulan lahanaları polis topladı

Kaza sonrası yola savrulan lahanaları polis topladı

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

Çocuklarıyla evi terk eden eşi Sevgililer Günü’nde barışmayınca ‘Elveda’ yazıp, intihar etti

Sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.