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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 3 yaralı

16.02.2021 01:00 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında otomobillerin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat İlçesi Profesör Dr.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında otomobillerin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat İlçesi Profesör Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. İ.B. (16), idaresindeki 35 SL 446 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek Ü.Y. (50) idaresindeki 34 GDV 77 plakalı otomobile çarptı. Hızını alamayan otomobil daha sonra park halindeki 46 PP 491 plakalı kamyona çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri otomobil sürücüleri ve yolcu konumundaki R.K’ye (21) ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan otomobiller çekici marifetiyle yol dışı edildi. Kısa süreli trafiğe kapanan bulvar temizlik işlemlerinin arından yeniden trafiğe açıldı.

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