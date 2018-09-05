Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Mehmet Ceri idaresindeki 50 FS 473 plakalı un yüklü kamyon, eski Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu Narlı Mahallesi civarında refüje çarptı.
Kazada sürücü ile Bekir Ceri, Gökhan Özcan ve Seyfullah Özkaya yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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