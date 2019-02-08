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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 19:17 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Kışla Caddesi ile Sağlık Caddesi’nin kesiştiği kavşakta yaşandı.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 4 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kışla Caddesi ile Sağlık Caddesi’nin kesiştiği kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Alkaya’nın kullandığı 63 AB 817 plakalı otomobil, Hüseyin Coşkun idaresindeki 46 AAG 217 plakalı otomobile kavşakta yandan çarptı. Kazada, sürücü Coşkun ile aynı araçta bulunan Beyza, Şahin, Nuray Coşkun yaralandı. Yaralılardan sürücü Hüseyin Coşkun ile Beyza Coşkun araçta sıkıştı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucunda çıkarılarak Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Araçların yol ortasında kalması nedeniyle caddede trafik tek yönden ilerledi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından araçların kaldırılması ile trafik normale döndü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 4 yaralı

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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 4 yaralı

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