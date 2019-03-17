Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, aralarında eski AK Parti Kahramanmaraş milletvekilinin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Yılmaz yönetimindeki 46 BG 001 plakalı otomobil, Cumhuriyet Bulvarı'nda seyir halinde iken Fatih Şeker'in kullandığı 46 FM 347 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Yılmaz ile eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İlker Çitil, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Yardımcısı Sefer Kılıç, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ekrem Ergin yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanelerine kaldırıldı.

Kazanın ardından AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski milletvekili Çitil'in, seçim çalışmaları kapsamında Elbistan, Afşin, Nurhak ve Pazarcık ilçelerini ziyaret ettiğini, kente geldikleri sırada trafik kazası geçirdiğini söyledi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimi Vehbi Şirikçi de kaza nedeniyle getirilen 3 kişinin, ilk müdahalelerinin ardından kontrol amaçlı hastanede tutulduğunu, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Sürücü Mehmet Akif Yılmaz'ın da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hafif ticari aracın sürücüsü Şeker'in, alkollü olduğu iddia edildi.

