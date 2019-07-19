Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Yunus Güzel idaresindeki 46 U 1338 plakalı otomobil, Elbistan-Göksun kara yolunun 14. kilometresinde önünde seyreden Mehmet Kurşun yönetimindeki 46 PN 690 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücü Güzel ve çarptığı otomobilde bulunan Y.K. (30) ile Ö.K. (12) ve E.K. (8) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

