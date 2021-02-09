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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 4 yaralı

09.02.2021 19:35 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Dulkadiroğlu ilçesinde Tevfik Kadıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Dulkadiroğlu ilçesinde Tevfik Kadıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. M.Y’nin kullandığı 27 AFS 364 plakalı otomobiliyle bulvar üzerinde ışıklarda bekleyen A.O. idaresindeki 46 S 0363 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpmasın etkisiyle otobüs, önünde bekleyen Ö.G. yönetimindeki 06 AR 4923 plakalı otomobile çarptı. Kazada M.Y. ile aynı araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şehir Hastanesine kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 4 yaralı

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