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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 22:58 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi Kavşağı'nda Mehmet Yasa (56) idaresindeki 46 ZD 046 plakalı otomobil ile Şuayb Garani Ekici (34) yönetimindeki 63 DF 485 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Hacı Yasa (48), Menekşe Ekici (31) ve 1 yaşındaki Ayşe Eliz Ekici yaralandı.

İlk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Yasa ve Hacı Yasa'nın hayati tehlikesini bulunduğu belirtildi.

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Kahramanmaraş trafik kazası yaralı

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