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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 12:37 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, Pazarcık ilçesinde meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 5 yaralı

Kahramanmaraş’ta iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Pazarcık ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen 27 BKK 38 plakalı otomobil Narlı istikametinden Pazarcık istikametine seyir halindeyken dönel kavşakta Mehmet R. idaresindeki 02 EH 490 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Semih Selçuk T. (28), Burcu T. (28), Şura T. (2), Güler B. (53), Mahmut B. (55) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 5 yaralı

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