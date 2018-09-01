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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 16:08 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Mustafa Tokdemir (36) idaresindeki 46 TB 667 plakalı otomobil, Türkoğlu ilçesi Doluca Mahallesi Dönüklü bağlantı yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile birlikte otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kahramanmaraş trafik kazası yaralı

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