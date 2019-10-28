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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 14:28 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Kahramanmaraş-Göksun karayolundaki ışıklı kavşakta meydana geldi. İddiaya göre Avukat Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı'nda ilerleyen Ömer Ş. yönetimindeki 46 HB 737 plakalı otomobil ile Burak K.'nin kullandığı 46 FZ 861 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Sürücülerden Ömer Ş.'nin yara almadan atlattığı kazada araçlarda bulunan Burak K., Fatma S., Melis A., Ebrar A., Ahmet A. ve Necdet B. yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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