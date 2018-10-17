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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 7 ölü, 23 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 08:49 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 7 ölü, 23 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Mehmet Çetiner (34) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü, Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Mehmet Bet Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada, 7 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 23 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

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Gece yarısı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı!Gece yarısı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı!
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Kahramanmaraş ölü trafik kazası

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