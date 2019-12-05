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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 18:09 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Kaza, Göksu-Elbistan karayolunda meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 7 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, Göksu-Elbistan karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Göksun ilçesinden Elbistan ilçesinde seyir halinde olan Durdu A.(52) idaresindeki 46 D 1668 plakalı otomobil önündeki kamyoneti geçmek isterken hafif şekilde kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobil karşı istikametten gelen Celal A. idaresindeki 27 P 6751 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, Suna Aydın (49), Sema Aydın (26), Celal Aydın (29), Zehra Aydın (18), Mustafa Aydın (1), Ravza Derin Ayın (1) ve diğer otomobilin sürücüsü Durdu A. (52) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 7 yaralı

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