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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 19:25 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta iki otomobilin çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.Kaza, Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Mahallesi Kadir Paşa Bulvarında meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta iki otomobilin çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza, Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Mahallesi Kadir Paşa Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A idaresindeki 46 NA 812 plakalı otomobil ile bulvar üzerinde seyir halinde olan M. T idaresindeki 46 BP 929 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerde bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye otomobilde sıkışan bir kişiyi çıkarttı. kaza sonrası yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kısa süreli trafiğe kapanan yol yeniden açıldı.

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