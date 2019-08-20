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Kahramanmaraş'ta trafik kazası güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 14:39 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta trafik kazası güvenlik kamerasında

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Niyazi Gökçe yönetimindeki 44 AAY 403 plakalı otomobil ile Ali Aydın'ın (80) kullandığı 46 EY 685 plakalı otomobil, Orhangazi Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücü Ali Aydın'ın otomobilinde bulunan Hanım Aydın (54) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı ise sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Elbistan Sanayi Sitesi trafik kazası

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