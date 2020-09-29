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Kahramanmaraş’ta trafik kazası kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 17:08 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta 1 kişinin yaralandığı, iki otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karaziyaret Mahallesi Gaziantep karayolunda meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası kamerada

Kahramanmaraş’ta 1 kişinin yaralandığı, iki otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karaziyaret Mahallesi Gaziantep karayolunda meydana geldi. Celal Ö. idaresindeki 27 TV 055 plakalı otomobil seyir halindeyken, Mehmet Y. idaresindeki 27 AEY 554 plakalı otomobilin arkadan çarpmasıyla bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Celal Ö. refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan Ayşe Ö.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan otomobillerde maddi hasar oluştu.
Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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