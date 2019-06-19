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Kahramanmaraş'ta trafikte sivil ekipler de denetim yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 02:32 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan: - ""Özel ekibimiz, sivil olarak sürücüler gibi trafikte geziyorlar. Yüksek sesle müzik dinleyen, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan ve abartı egzozlu araçları durdurarak anında işlemlerini yapıyor"

Kahramanmaraş'ta resmi trafik ekiplerinin yanında oluşturulan sivil ekip, yüksek sesle müzik dinleyen, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan ve kurallara uymayan sürücülere işlem yapıyor.

Kahramanmaraş Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde, egzozlara yapılan modifiyelerle, aşırı ses ve gürültü çıkaran araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Sivil ekiplerin seyir halinde destek verdiği uygulamada trafik ekipleri, durdukları araçların egzoz ve ses sistemlerini kontrol etti.

Uygulamada, kurallara uymayan araç sürücülerine bin lira para cezası uygulandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücülerle ilgili uygulamalara yaklaşık 2 aydır devam ettiklerini belirtti.

Geçen yıl yaz ayında özel ekipler oluşturduklarını anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Özel ekibimiz, sivil olarak sürücüler gibi trafikte geziyorlar. Yüksek sesle müzik dinleyen, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan ve abartı egzozlu araçları durdurarak anında işlemlerini yapıyor. Sadece bu iki ekibimizin son iki ayda yaptığı çalışmalarda 110 abartı egzozlu araca işlem yapıldı. 145 yüksek sesle müzik dinleyen araca işlem yapıldı. 88 trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan sürücüye işlem yapıldı. 35 de ehliyetsiz sürücü alındı."

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Anahtar Kelimeler:
abartı egzoz Kahramanmaraş trafik polisi

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